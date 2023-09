Zeugen gesucht Unbekannter bricht in Bonn-Graurheindorf in Kleinwagen ein

Eine unbekannte Person hat am Dienstagmittag in Bonn-Graurheindorf Wertgegenstände aus einem Pkw gestohlen. Dafür schlug der bislang unbekannte Täter auf dem Milchgassenweg eine Seitenscheibe des Kleinwagens ein. So konnte dieser in das Innere des Wagens greifen und einen Laptop sowie ein Tablet im Gesamtwert von 1.800 Euro stehlen. Der Sachschaden an dem Kleinwagen liegt bei etwa 300 Euro.