Festival in Bonn-Beuel : Das sind die Headliner beim Green Juice Festival 2022

Das Green Juice Festival in Bonn-Beuel geht in die nächste Runde. Foto: Rainer Keuenhof

Bonn Ein friedliches Open-Air-Festival mitten im Wohngebiet – das ist Green Juice. In diesem Jahr startet das Fesitval bereits am 28. Juli - und geht damit einen Tag länger. Die Acts stehen ebenfalls fest. Alle Infos finden Sie hier.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Acts treten auf

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Green Juice Festival 2022 wieder am Start. Vom 28. bis zum 30. Juli findet das Festival in der gewohnten Location inmitten der Reihenhaussiedlung wieder statt. Rund 20 Künstlerinnen und Künstler aus Indie, Punkrock und Alternative treten während dieser Tage auf zwei Bühnen auf. Headliner sind in diesem Jahr die Antilopen Gang (Hip Hop) und Die Orsons (Hip Hop). Außerdem gibt es einen weiteren, bisher noch unbekannten Headliner, der am Eröffnungstag für Stimmung sorgen soll.

62 Bilder Green Juice Festival in Bonn

Tickets gibt es auf der Homepage der Veranstalter und bei Bonnticket. Sie kosten 37 Euro für einen Tag und 52,50 Euro für alle dreiTage. Mit Camping kostet es 81,50 Euro. Weitere Informationen zum Festival und den Bands gibt es hier und auf Facebook. Wer sich bereits vor Bekanntgabe des zusätzlichen Tages ein Wochenend-Ticket gesichert hatte, darf sich freuen - der bekommt den zusätlichen Festival-Tag geschenkt.

Von dem 2018 in Betrieb genommenen Campingplatz sind es lediglich fünf Minuten bis zum Festivalgelände. Frischwasser und Toiletten befinden sich direkt auf dem Campingplatz, und auch Supermärkte befinden sich unmittelbar in der Nähe. Wer nach einem Konzert mal duschen will, kann das im Ennertbad tun. Dieses hat seine Duschen für die Besucher zur Verfügung gestellt, dafür muss der reguläre Schwimmbad-Eintritt gezahlt werden. Wertsachen können in Schließfächern am Eingang des Festivalgeländes eingeschlossen werden.

Der Campingplatz öffnet am Donnerstag, 28. Juli, seine Pforten und schließt vier Tage später, am 31. Juli, wieder.

Außerdem ist in dem Camping-Ticket, zusätzlich zu dem Besucherparkplatz, ein Parkplatz für Camper enthalten, den die Besucher nutzen können. Dieser befindet sich gegenüber vom Campingplatz. Jedoch wünschen sich die Veranstalter von den Besuchern eine Anreise mit Bus und Bahn. Ganz in der Nähe befinden sich drei Bushaltestellen, von denen aus man zu Fuß den Campingplatz erreichen kann.

Alle Informationen zu Green Juice sind online abrufbar. Außerdem geht das Festival mit einer eigenen App an den Start. Diese gibt einen schnellen Überblick zu dem aktuellen Line-Up, einem Geländeplan und Rabatten auf den Online-Shop. Die Funktion "Bluecode" ermöglicht bargeldloses Bezahlen an allen Ständen.

Die App ist kostenlos und für Android und iPhone erhältlich.

2008 aus der Taufe gehoben

Was als Mini-Konzertabend von Julian Reininger und seinem Bruder Simon im Schüleralter 2008 aus der Taufe gehoben worden war, hat sich im Laufe eines Jahrzehnts zu einer Festivalgröße entwickelt, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Das Gelände, eine Wiese im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Neu-Vilich, ist auf 5000 Besucher ausgerichtet. Aber das Festival lockt weit mehr Besucher an: In den vergangenen Jahren waren es bis zu 7500 Gäste aus ganz Deutschland. Tatkräftige Unterstützung bieten zahlreiche Sponsoren, die Stadt Bonn, die Nachbarschaft in Neu-Vilich und die 200-köpfige Crew freiwilliger Helfer.

Info Green Juice Festival: Infos Do/Fr/Sa 28. Juli./29. Juli./30. Juli 2022 - Open-Air-Gelände Maria-Montessori-Allee im Ortsteil Neu-Vilich, Bonn-Beuel Der Campingplatz öffnet vom 28. Juli bis zum 31. Juli 2022 die Pforten für seine Besucher. Weitere Informationen zum Line Up gibt es unter www.green-juice.de

(ga)