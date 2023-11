Vorverkauf ist gestartet Alle Infos zum Green Juice Festival 2024

Von dem 2018 in Betrieb genommenen Campingplatz sind es lediglich rund fünf Minuten bis zum Festivalgelände. Frischwasser und Toiletten befinden sich direkt auf dem Campingplatz und auch Supermärkte befinden sich unmittelbar in der Nähe. Wertsachen können in Schließfächern am Eingang des Festivalgeländes eingeschlossen werden.