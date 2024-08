Festival in Beuel Zu viele Bakterien im Trinkwasser auf dem Green Juice

Schlangen vor den Toiletten sind bei Festivals nichts Ungewöhnliches. Beim Green Juice Festival in Vilich standen die Menschen aber am Wochenende vor allem an, um sich die Hände zu waschen. Außerdem lief nur ein Hahn pro Waschbeckenzeile und Sicherheitspersonal beobachtete die Schlangen. Der Grund: Das Gesundheitsamt hatte bei einer Prüfung das Wasser wegen Bakterien als gefährlich eingestuft.