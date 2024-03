Präsidentenwahl „Größerer Andrang“ am russischen Generalkonsulat in Bad Godesberg

In Deutschland lebende Russen können am Sonntag von 8.00 bis 20.00 Uhr in Bad Godesberg ihre Stimme abgeben. Ein weiteres Wahllokal gibt es hierzulande noch in der russischen Botschaft in Berlin. Die von Betrugs- und Manipulationsvorwürfen überschattete dreitägige Präsidentenwahl in Russland hatte dort am Freitag begonnen.