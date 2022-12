Solidarität mit der Revolution im Iran : Hunderte demonstrierten vor dem alten Bonner Rathaus gegen das Mullah-Regime

Bonn Die Initiative „FrauenLebenFreiheit – Bonn“ hat am Sonntagnachmittag zu einer Demonstration gegen das Mullah-Regime im Iran vor dem Bonner Rathaus aufgerufen.

Im Kontext von schweren Menschenrechtsverletzungen spitzt sich der Konflikt zwischen dem Iran und der Europäischen Union weiter zu. Laut Außenministerin Annalena Baerbock sei die Hinrichtung von Majidreza Rahnavard ein „weiterer unverhohlener Einschüchterungsversuch gegen Iraner*innen, die in Freiheit leben wollen.“ Daher sei auch ein drittes EU-Sanktionspaket auf den Weg gebracht worden.

„Das Regime macht das schon seit 43 Jahren“, sagt er und fügt hinzu, dass neben dem angeblichen Verbrechen „Kampf gegen Gott“, auch „Verdorbenheit auf Erden“ als Urteilsspruch genutzt werde. Eine Entwicklung sieht er in der rapiden Gewalteskalation des Regimes. Früher habe man Opfer, wie etwa den berühmten Ringer Navid Afkari, noch über längere Zeit gefoltert, zu Aussagen gezwungen und dann umgebracht. Jetzt würden die Verfahren beschleunigt und Menschen schnell verurteilt und gehängt.

Deutlich Worte an die Bundesregierung gerichtet

Auch an die Bundesregierung richtet er deutliche Worte. Deutschland habe mit EU-Sanktionen einen langen Hebel, aber auch die Verantwortung, an der Seite der Iranischen Bevölkerung zu stehen. Denn Deutschland habe wegen wirtschaftlichen Interessen lang bei Menschenrechtsverletzungen weggeschaut und das iranische Regime sogar mit Maschinen- und Elektroniklieferungen unterstützt. Sich hier nun klar zu positionieren, sei der Inbegriff einer Zeitenwende.

Für Oberbürgermeisterin Katja Dörner gehe es bei den Protesten um die „Überwindung eines patriarchalen, diktatorischen, mörderischen Regimes“, wobei Bonn und andere Orte der Welt als Lautsprecher dienen müssten, die Stimmen aus dem Iran in die Welt hinaustragen. Sie bekräftigte, dass man in Bonn auch weiterhin gegen diese massivsten Menschenrechtsverletzungen auf die Straße gehen werde. Menschenrechte seien in der DNA der Bundesstadt fest verankert.