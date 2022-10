Studierende setzen auf Nachhaltigkeit : Großer Andrang bei erster Kleidertauschbörse

Studierende stöbern in der Campusmensa Poppelsdorf nach Second-Hand-Kleidung, die sie kostenlos mitnehmen dürfen. Das Konzept der Kleidertauschbörse hat sich bei der Premiere als großer Erfolg erwiesen. Foto: Sebastian Flick

Poppelsdorf Bei der ersten studentischen Kleidertauschbörse gab es einen enormen Andrang. Man konnte nicht nur Second-Hand-Ware kaufen, sondern auch selbst anbieten. Für viele spielt die Nachhaltigkeit eine große Rolle.



Als sich die Türen der Campusmensa Poppelsdorf am Donnerstagabend für die Kleidertauschbörse öffneten, war der Andrang enorm: Draußen hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet. Zahlreiche Studierende waren gekommen, um frühere Lieblingsstücke, die nicht mehr benötigt werden, abzugeben und sich selbst auf die Suche nach neuen Second-Hand-Schätzen zu begeben. Auch Ira Weglau und Sarah Seiler hatten sich in die lange Schlange eingereiht. Die beiden Germanistik-Studentinnen waren zum ersten Mal auf einer Kleidertauschbörse und gespannt, was sie hier wohl erwartete. „Wir haben schon öfter auf dem Rheinauenflohmarkt nach Second-Hand-Kleidung Ausschau gehalten“, berichteten die beiden. Auch Retro-Stores haben sie schon häufiger besucht: „Dort ist Second-Hand-Kleidung aber inzwischen sehr teuer geworden“, sagt Weglau.

Auch Alina Post besuchte zum ersten Mal eine Kleidertauschbörse und zeigte sich gleich beeindruckt: „Die Auswahl ist ja richtig groß“, stellte die Jurastudentin fest. Sie wusste, dass sie noch einige Kleidungsstücke im Schrank hat, die sie nie wieder anziehen wird, die aber noch gut erhalten sind. Die Trennung davon fiel ihr nicht schwer: „Ich habe meinen Kleidungsstil gewechselt“, berichtete sie und freute sich wenig später, dass sie etwa genauso viele neue Teile entdeckte, wie sie abgegeben hatte.

Jedes Stück wird geprüft

Während eine Stunde später immer noch viele neu hinzugekommene Besucher vor dem Eingang geduldig in der Schlange standen, um ihre Kleidungsstücke abzugeben, wurde drinnen jedes einzelne abgegebene Stück sorgfältig geprüft. „Unser Motto lautet, wir nehmen nur das an, was du deiner besten Freundin geben würdest“, erklärte Oliver Bungard, Kulturverantwortlicher im Studierendenwerk. Nach sorgfältiger Prüfung wurde jedes abgegebene Stück nach Größe und Kleiderart sortiert. Der Tisch mit den T-Shirts füllte sich am schnellsten. Brie Besch steuerte diesen als Erstes an: „Ich habe bereits einige Shirts und Jeans abgegeben, jetzt schaue ich, ob ich vielleicht noch ein paar neue T-Shirts für mich entdecke“, sagte die aus Texas stammende Austauschstudentin.

Einige Tische weiter schaute sich Lana Opel gerade einige Kleidungsstücke an. „Ich bin schon öfter beim Mädels-Flohmarkt gewesen und hatte heute auch einige Sachen abzugeben. Ich bin hier, weil mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und schaue jetzt einfach mal, was es hier so gibt“, sagte sie. Die Kleidertauschbörse hatte auch Lilly Kriegbaum angelockt. „Ich gehe gerne in Second-Hand-Läden und halte Ausschau nach Mode aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Second-Hand ist nachhaltiger und muss nicht nachproduziert werden, das finde ich gut. Ich hoffe, dass ich hier heute noch einen schönen Pulli finde“, sagte Kriegbaum.

Petar Similkov ist bereits fündig geworden: „Ich habe zwei T-Shirts und ein Shirt entdeckt“, berichtete er. Die T-Shirts und weitere Kleidungsstücke, die er zuvor abgegeben hatte, waren noch gut erhalten, passten ihm aber nicht mehr. „Mir ist es lieber, nicht mehr benötigte Kleidungsstücke anderen Leuten zu geben, als sie wegzuwerfen“, sagte Similkov, der aus Bulgarien nach Bonn gekommen ist, um hier seinen Master-Studiengang in Physik abzuschließen.

Kooperationsprojekt könnte regelmäßiges Angebot werden