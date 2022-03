Verfahrensauftakt in Bonn : Großer Betrug mit falschen Immobilieninvestitionen

Bonn In Bonn stehen derzeit vier Männer wegen des Verdachts des gemeinsamen Bandenbetrugs vor Gericht. Es geht um mehr als anderthalb Millionen Euro.

Vor der 7. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Donnerstagvormittag das Verfahren gegen vier Angeklagte begonnen, die mit falschen Immobiliengeschäften gut 1,5 Millionen Euro ergaunert haben sollen.

Laut Anklage soll sich das Quartett mit einem noch gesuchten fünften Beteiligten bereits im Sommer 2016 zusammengefunden und das kriminelle Vorgehen geplant haben. Die Betrugsserie begann laut Anklage mit einem Darlehen: Im Dezember 2016 soll sich der älteste Angeklagte von dem befreundeten 56-jährigen Geschäftsführer zunächst 150.000 und dann einige Wochen später noch einmal weitere 250.000 Euro geliehen haben. Mit der Rückzahlung gab es allerdings Probleme, und so informierte der Schuldner seinen Gläubiger laut Anklage darüber, dass er das Geld in einer Immobilienfirma mit Sitz in Slowenien investiert habe.

Weil das Opfer seinem Schuldner offenbar sehr vertraute, ließ es sich schnell überzeugen, auch selbst in das Unternehmen zu investieren. Man fuhr gemeinsam in das kleine Land zwischen Alpen und Adria, wo bei einer professionell organisierten Geschäftsbesprechung dann weitere Zahlungen vereinbart wurden.

Mit den beiden Darlehen war der vermeintliche Investor schließlich um 1,15 Millionen Euro ärmer. Bei dem laut Anklage ebenfalls betrogenen Ehepaar handelte es sich um zwei Stammgäste der Pizzeria, die der italienische Angeklagte im Bergischen Wiehl betrieb. Die Vorgehensweise war ähnlich wie im ersten Fall. Das Paar hatte aber offenbar nicht so viel Geld flüssig und verpfändete zur Beteiligung an dem 350.000-Euro-Investment eine Eigentumswohnung in Amsterdam. Bei dem letzten Opfer soll es sich um die Nachbarin des angeklagten Vaters handeln, für die der 63-Jährige nach dem Tode ihres Mannes 38.000 Euro zur erhofften Altersvorsorge in das slowenische Investment fließen ließ.