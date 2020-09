Warntag 2020 : Großer Probealarm in Bonn

Die Feuerwehr zeigt auf dem Münsterplatz mit der Sirene ein klassisches Warnsystem. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Beim „Warntag2020“ heulen am Donnerstag nicht nur die Sirenen. Katastrophenschützer nutzen bundesweit auch die App Nina, Radio und TV. Wichtig: Es besteht keine Gefahr. Es handelt sich nur um einen Probealarm.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jakub Drogowski

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung sollen im gesamten Bundesgebiet am kommenden Donnerstag um Punkt 11.00 Uhr sämtliche Sirenen heulen und sonstige Warnmittel Alarm schlagen. Digitale Werbetafeln werden am „Warntag2020“ zugunsten von Warnungen eine Werbepause einlegen und Radio- sowie Fernsehsender werden ihr laufendes Programm unterbrechen und Informationen senden. Kurz gesagt: Am 10. September werden bundesweit alle vorhandenen Warnmittel getestet, um möglichst viele Menschen probeweise zu erreichen.

Im Bundesministerium für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erklärte dessen Präsdient Christoph Unger, was alles geplant ist. Was zunächst wie ein behördlicher Schabernack erscheint, hat – wie Unger wiederholt betonte – einen ernsten Hintergrund. „Die Warnung ist ein enorm wichtiger Aspekt des gesamten Zivil- und Bevölkerungsschutzes“, sagte er „Mit dem Warntag wollen wir einerseits die zugrundeliegenden Warnverfahren auf Herz und Nieren testen und gleichzeitig die Menschen über ihren Sinn und Bedeutung informieren“. Eine immanente Rolle kommt der mit dem unerwartet humorvoll gestalteten Warn-Spot beworbene App Nina zuteil, die bereits seit 2015 zur Verfügung steht.

20 Minuten lang ist alles anders Der Warn-Übung beginnt um 11 Uhr Während um 11 Uhr am Donnerstag die 15 000 im Bundesgebiet verteilten Sirenen, Lautsprecherwagen und Werbetafeln den Probealarm anstimmen werden, verstummen Radio- und Fernsehsender. Ein Lauftext „Heute findet der bundesweite Warntag statt. Er dient der Erprobung der Warnsysteme. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht“ ertönt. Die bisherigen 7,5 Millionen Inhaber der „Notfall-Informations-und NachrichtenApp“ (Nina) sollte eine ähnliche Nachricht per Push-Meldung erreichen. Die Erfahrungen bei den vergangenen NRW-weiten Warntagen wurden genutzt, um die App zu stabilisieren und für bis zu 40 Millionen Nutzer anzubieten. Diese steht auf der Homepage des BBK zum Download bereit. Ab 11 Uhr wird auf dem Youtube-Kanal der Behörde der Warn-Spot Premiere feiern. Um 11.20 Uhr wird das Ende der Warn-Übung bekannt gegeben. Der Warntag soll jeden zweiten Donnerstag im September stattfinden. dja

Bekanntlich haben sich die Möglichkeiten, komplexere Inhalte weiträumig zu verschicken, seit Ende des Kalten Krieges radikal erweitert. Auch das BBK machte sich die Digitalisierung zunutze, um die in weiten Teilen chronisch arglose deutsche Bevölkerung zu erreichen. Die Bedeutung von Sirenensignalen, die früher auf dem Buchrücken von Telefonbüchern erläutert wurden, würden im Ernstfall heute die wenigsten nachvollziehen können. „Warnungen sind dann effektiv, wenn der Empfänger die Signale richtig einordnen und empfehlungsgemäß handeln kann“, definierte es der Behördenpräsident. Nina soll mittels Push-Meldungen und ständig aktualisierter Inhalte im Falle von Naturkatastrophen, Anschlägen oder sonstiger Gefährdungslagen die Empfänger mit Informationen und koordinierten Handlungsempfehlungen versorgen. Die App ist angeschlossen an das satellitengestützte Modulare Warnsystem (MoWas), das es dem BBK erlaubt, Warnungen an Behörden sowie Rundfunkanstalten und andere Warnmultiplikatoren möglichst schnell und koordiniert zu versenden.