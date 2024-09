Rücktritt der Bundesparteispitze So reagieren die Grünen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Ihr Co-Vorsitzender Moritz Wächter ergänzt: „Die nächste Bundestagswahl wird entscheidend sein. Es wird darum gehen, welchen Weg dieses Land gehen will. Zukunft und Zusammenhalt oder Vergangenheit und Spaltung. Wir stehen für ein modernes, weltoffenes Deutschland.“ Dafür wollen die Grünen geschlossen in den Bundestagswahlkampf ziehen. „Als größter Flächenkreisverband der Grünen unterstützen wir die Partei dabei, den Weg der Modernisierung gemeinsam zu gehen“, so Wächter.