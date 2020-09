Umfrage zur Bonner Kommunalwahl : Grüne, SPD und Linke wären gemeinsam mehrheitsfähig

Der amtierende Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat gute Aussichten, Verwaltungschef im Bonner Stadthaus zu bleiben. Foto: Benjamin Westhoff

Special Bonn Ein linkes Bündnis könnte Jamaika nach dem 13. September ablösen. Laut einer GA-Umfrage des Forschungsinstituts Infratest Dimap ist den befragten Bürgern die Verkehrspolitik besonders wichtig.

Die Kommunalwahl am 13. September könnte die Machtverhältnisse im Bonner Stadtrat ordentlich auf den Kopf stellen: Eine Stimmungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap sieht die Grünen bei 35 Prozent. Vor allem bei den jüngeren Wählern zwischen 16 und 39 Jahren können sie punkten: 44 Prozent der Wahlwilligen unter ihnen wollen den Grünen ihre Stimme geben.

Mit einem solchen Ergebnis wäre die Partei im obersten kommunalpolitischen Gremium erstmals stärkste Fraktion vor der CDU (27 Prozent) und der SPD (16 Prozent), die Verluste zu verschmerzen hätten. Der Bürger Bund Bonn (BBB) kommt laut Umfrage auf 6 Prozent, die FDP auf 5 Prozent, die Linke auf 4 Prozent und die AfD auf 3 Prozent. Letztere änderte nach dem Parteiaustritt des damaligen Vorsitzenden Bernd Lucke den Namen der Fraktion in Allianz für Bonn. Die Meinungsforscher fragten auch nach der Stimmungslage in der Landespolitik und bezogen große Städte in NRW wie Köln und Düsseldorf in ihre Umfrage mit ein.

Viele Unentschlossene unter den Befragten

Dass die Wahl so ausgeht wie die Umfrage, ist keineswegs ausgemacht, denn sie ist keine Wahlprognose (siehe „Die Methode“). 350 der 1000 Befragten wussten zudem nicht, ob sie überhaupt zur Wahl des Stadtrats gehen oder für wen sie votieren werden. Die Umfrageergebnisse zur möglichen Zusammensetzung des Stadtrats berücksichtigen also nur die 650 Befragten, die schon wissen, wen sie wählen wollen. Das Umfrageergebnis erinnert in seiner Tendenz an den Ausgang der Europawahl 2019. Damals holten die Grünen 32 Prozent, die CDU 23 Prozent und die SPD 15 Prozent.

Die Analyse lässt immerhin einige Gedankenspiele zur künftigen Zusammensetzung des Stadtrats zu: Für die Grünen wären nicht nur eine Koalition mit der CDU oder eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition bei vertauschten Rollen der großen Schwester denkbar. Mehrheitsfähig wäre ebenso ein linkes Bündnis mit SPD und Linken. Gerade in der Verkehrs-, Wohnungs-, Klima- und Flüchtlingspolitik gäbe es in einer solchen Konstellation durchaus Schnittmengen. In der Vergangenheit sind die Grünen manches Mal aus der Jamaika-Koalition ausgeschert und haben mit SPD und Linken gestimmt, nicht selten zum Ärger von CDU und FDP. Beispiele: die Kappung des Cityrings oder das bisher vergebliche Beharren auf einem Radweg beim geplanten sechsspurigen Ausbau des Tausendfüßlers. Eine solide Koalition ohne Beteiligung der Grünen wäre nach den vorliegenden Umfragewerten nur schwerlich vorstellbar.

Zweiter Wahlgang erwartet

Bei der Sonntagsfrage zur Oberbürgermeisterwahl am 13. September fällt die Kandidatin der Grünen, die Bonner Bundestagsabgeordnete Katja Dörner, in der Umfrage deutlich hinter den Amtsinhaber Ashok Sridharan zurück. 39 Prozent der Befragten würden zum jetzigen Zeitpunkt dem CDU-Kandidaten die Stimme geben, 26 Prozent Dörner und 21 Prozent der SPD-Kandidatin Lissi von Bülow. Werner Hümmrich (FDP), Michael Faber (Linke) und Christoph Manka (BBB) liegen laut Umfrage bei jeweils 4 Prozent. Andere Kandidaten wie Kaisa Ilunga (Bündnis für Innvation und Gerechtigkeit, kurz Big) und Frank Findeiß (Die Partei) kommen insgesamt auf 2 Prozent.

Sridharan schneidet – wie auch seine Partei – besser bei den Interviewten ab einem Alter von 65 Jahren ab: 52 Prozent erklärten, ihn wählen zu wollen. Für seine Wahl im ersten Wahlgang bräuchte Bei den jüngeren Wählern zwischen 16 und 39 Jahren hatte Dörner mit 34 Prozent die Nase vorne. Sridharan bräuchte im ersten Wahlgang allerdings die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Wählerstimmen. Bei seiner ersten Wahl 2015 schaffte er das knapp mit 50,1 Prozent. Käme es am 27. September zu einer Stichwahl mit dem stärksten Konkurrenten, könnten Grüne, SPD und Linke auf den Gedanken kommen, eine Wahlempfehlung für den verbleibenden Rivalen auszusprechen.

Infratest Dimap hat zudem nach den Lebensbedingungen in der Stadt gefragt. 24 Prozent erklärten, sie seien sehr zufrieden, 65 Prozent sie seien zufrieden, neun Prozent sind weniger zufrieden, zwei Prozent gar nicht zufrieden. Im Vergleich zur selben Fragestellung im Jahr 2009 bleibt die Tendenz ähnlich.

Als Hauptproblem nannte fast jeder Dritte Verkehr und Mobilität (30 Prozent). Unter den Befragten, die Grün wählen möchten, waren es 44 Prozent. Aber auch die Wähler der CDU (32 Prozent), der SPD (30 Prozent) und der FDP (35 Prozent) sehen das Lösen der Verkehrsprobleme als besonders drängend an. Bezahlbares Wohnen, die Stadtentwicklung mit Bädern und Kulturstätten, Umweltschutz, Schulen/Kindertagesstätten und Sicherheit folgen weit abgeschlagen.

Den Analysten von Infratest Dimap zufolge geben die Bonnerinnen und Bonner den städtischen Behörden und der Verwaltung überwiegend gute Noten für den Umgang mit der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten. 71 Prozent äußerten sich entweder sehr zufrieden oder zufrieden. Die Demoskopen erklärten: „Gefragt nach dem wichtigsten Problem in Bonn stehen die Folgen der Pandemie bei den Bürgern derzeit nicht an erster Stelle.“ Dies könne daran liegen, dass die politische Verantwortung stärker auf der Landes- und Bundes-Ebene gesehen werde.

Bei der NRW-Kommunalwahl für die Stadträte wird es diesmal keine Sperrklausel geben. Kleinere Parteien hatten erfolgreich gegen Prozenthürden geklagt, die es Parteien erst ab einem festgesetzten Stimmanteil ermöglicht, in die Gremien einzuziehen. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen urteilte vor drei Jahren, dass Sperrklauseln gegen den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit verstoßen. Dass sie zu einer Zersplitterung der Parlamente führe und eine Mehrheitsfähigkeit gefährde, sei nicht erkennbar. In den kleineren Bezirksvertretungen gibt es allerdings eine Sperrklausel. Sie liegt bei 2,5 Prozent.