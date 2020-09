Kommunalwahl in Bonn: Grüne vor allem bei weiblichen Wählern beliebt

Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Bonn

Bonn Eine Umfrage zeigt: Die Beliebtheit des amtierenden Oberbürgermeisters Ashok Sridharan (CDU) steigt mit dem Alter der Befragten. Genau umgekehrt verhält es sich bei seiner Konkurrentin von den Grünen: Katja Dörners Zuspruch sinkt mit steigendem Alter deutlich.

Infratest dimap hat die Umfrageergebnisse zur Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl nach Altersgruppen, Geschlecht und Bildungsgrad der Befragten aufgeteilt. Unter den Interviewten, die Grün wählen wollen, kommt die Partei gut bei Frauen an (43 Prozent), bei den Männern liegt der Anteil bei 27 Prozent. Besonders beliebt sind sie in der Altersgruppe zwischen 16 und 39 Jahren, von denen 44 Prozent die Grünen unterstützen wollen. Unter den 40- bis 64-Jährigen würden sie 34 Prozent wählen. Jeder Fünfte ab 65 Jahren gibt an, das Kreuz bei den Grünen machen zu wollen.