Kommentar zur Kommunalwahl in Bonn : Grüne Wende in Bonn

Jubel in der Geschäftsstelle der Grünen an der Dorotheenstraße: Katja Dörner (3.v.l.) und ihre Mitstreiter. Foto: Nicolas Ottersbach/NICOLAS OTTERSBACH

Meinung Bonn Die Wähler wollen Veränderungen in der Bonner Politik. Gewinner sind dabei die Grünen, die sich nun Partner für eine Mehrheit im Stadtrat suchen müssen. Ganz oben auf der Liste der zu lösenden Probleme stehen Verkehr und Wohnungsmangel, meint GA-Redakteur Andreas Baumann.

Bonn wählt die Veränderung. Zum ersten Mal werden die Grünen stärkste Kraft im Rat. Selbst bei den Direktmandaten, sonst immer Domäne der CDU, haben sie abgeräumt. Union, SPD und FDP sind die Verlierer der Wahl, während die Volt-Partei überraschend stark in den Rat einzieht. Zwar ist denkbar, dass die Grünen erneut eine Koalition mit der CDU eingehen. Nach den Zerwürfnissen der vergangenen Jahre vor allem in der Verkehrspolitik steht hinter dieser Option aber ein dickes Fragezeichen. Denn je nach Endergebnis bei der Sitzverteilung, das noch von Überhangmandaten beeinflusst werden kann, könnten die Grünen auch mit SPD und Linken eine knappe Mehrheit schmieden. Außerdem ist ein Viererbund mit Volt denkbar. Der wäre anstrengend, aber machbar.

Ein bitterer Abend für Ashok Sridharan: Zwar geht er als Favorit in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt. Katja Dörner ist ihm, getragen vom landesweiten Grünen-Trend, aber dicht auf den Fersen. Die Entscheidung in zwei Wochen dürfte knapp ausfallen. Sridharan hat im Vergleich zur OB-Wahl von 2015 trotz Amtsbonus deutlich an Zustimmung verloren. Seine Ankündigung, auch diesmal im ersten Wahlgang siegen zu wollen, war viel zu optimistisch. Er hat Bonn zwar bislang ohne nennenswerte Pannen durch die Corona-Krise gesteuert und ist als souveräner Repräsentant der Stadt unterwegs. Die Wähler nehmen Sridharan aber wohl die vielen Ärgernisse in seiner Verwaltung übel: von Terminproblemen im Dienstleistungszentrum bis zum katastrophalen Verlauf der Beethovenhallen-Sanierung.

Ganz oben auf der Prioritätenliste für Bonn, egal welche Koalition es wird: Der neue Rat muss alles tun, damit die Stadt nicht am Verkehr erstickt. Schon jetzt schauen die Dax-Konzerne Post und Telekom mit Sorge auf die Bauarbeiten am Tausendfüßler und der Nordbrücke, die in den kommenden Jahren für zusätzliche Staus sorgen werden. Gleichzeitig gibt es aus Klimaschutzgründen keine Alternative zu einer Verkehrswende. Doch dafür braucht es mehr Busse und Bahnen und ein ausgebautes Radwegenetz. Bis diese Voraussetzungen erfüllt und finanziert sind, werden noch viele Jahre ins Land ziehen. Die spannende Frage ist, wie der Rat mit den erstarkten Grünen diese Übergangsphase gestaltet. Wer zum Beispiel Umweltspuren für Busse und Radler auf den Ausfallstraßen der Stadt einrichtet, schickt damit die Autofahrer in den Stau.