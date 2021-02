Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion um Einfamilienhäuser : Grüne wollen in Bonn keinen Baustopp

Tim Achtermeyer (Grüne) spricht sich für eine Steuerung der Bebauung in Bonn aus. Foto: Grüne/Sandra Then

Bonn Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat eine Diskussion um den Bau von Einfamilienhäuser in Deutschland losgetreten. In Bonn will die Mehrheitskoalition keinen Baustopp. Grüne und Linke sprechen sich aber für Mehrfamilienhäuser aus.