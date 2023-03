Neuer Kreisvorstand gewählt Ursula Bach und Ute Hennig neue Vorsitzende der Bonner Grünen

Bonn · Ursula Bach und Ute Hennig sind die neuen Kreisvorsitzenden der Bonner Grünen. Mehr als 120 Mitglieder gaben am Samstag in der Marie-Kahle-Gesamtschule in Castell der 43 Jahre alte Ursula Bach aus Plittersdorf und der 62-jährigen Ute Hennig aus Plittersdorf die meisten Stimmen, wie die Grünen am Samstag mitteilten.

25.03.2023, 22:01 Uhr

Der neugewählte Vorstand der Bonner Grünen: Tom Schmidt, Giulia Pugnaghi, Dr. Ursula Bach, Ute Hennig, Dorothea Rischewski, Moritz Fink, Arne Claßen. Nicht im Bild Claus Scholl. Foto: Grüne Bonn





Als gewählter Schatzmeister komplettiert Claus Scholl den geschäftsführenden Kreisvorstand. Den Beisitz übernehmen Arne Claßen, Moritz Fink, Giulia Pugnaghi, Dorothea Rischewski und Tom Schmidt. Der neue Vorstand will vor allem den innerparteilichen Strukturprozess weiterführen sowie die Kommunikation und Kooperation mit unterschiedlichen Bonner Akteuren stärken und ausbauen. „Wir haben die nicht unerhebliche Aufgabe, die grüne Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzuschreiben. Dafür werden wir intensiv in den Austausch mit der Stadtgesellschaft gehen, um für die grüne, nachhaltige und zukunftsorientierte Transformation Bonns zu werben, sie mitzunehmen und zu überzeugen“, sagte Bach nach ihrer Wahl. Man wolle die Position der Grünen als stärkste Partei in Bonn weiter ausbauen, so Henning. „Es war mir eine Freude, unseren Kreisverband gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen durch zwei aufregende Jahre zu führen“, sagte die scheidende Kreisvorsitzende Charlotte Bander. Man habe es geschafft, trotz Corona-Pandemie das Mitgliederwachstum fortzusetzen und „großartige Abgeordnete in Bund und Land zu bringen und Bonn ein Stück grüner und sozialer zu machen.“ Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Katrin Uhlig, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete aus Bonn, gratulierten dem neuen Vorstand. Man freue sich auf eine gute Zusammenarbeit.

(wrm)