Kunstprojekt Bonn Grünes Licht für „Laurelle“ in Godesberg

Plensas weibliches Porträt mit geschlossenen Augen ist so etwas wie ein Markenzeichen: Es gibt Dutzende dieser Figuren. Sie heißen Paula, Julia, Isabella, Anna oder Laura, stehen in Museen und Sammlungen, wurden in monumentaler Ausführung etwa in Chicago, New York, Seattle, Madrid und Barcelona realisiert. Und bald auch in Bad Godesberg.