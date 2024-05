Brandbrief an Hendrik Wüst Dörner warnt vor höheren Steuern auf das Wohnen in Bonn

Bonn · Die Oberbürgermeisterin Katja Dörner schreibt einen Brandbrief an den NRW-Ministerpräsidenten Wüst. Demnach könnte die Steuerlast für Wohngebäude in Bonn ab 2025 um rund 20 Prozent anwachsen. Das betrifft Eigentümer ebenso wie Mieter. Was die OB jetzt fordert.

24.05.2024 , 11:55 Uhr

Katja Dörner, hier bei einem früheren GA-Interview, verlangt eine einheitliche Regelung für ganz NRW. Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn