Kommentar zur Grundsteuerreform Die Stadt Bonn darf Wohnen nicht noch teurer machen

Bonn ist ein schönes, aber teures Fleckchen Erde. Das bekommt jeder zu spüren, der hier Wohnraum mieten oder kaufen will. Bonn gehört zur Spitzengruppe deutscher Städte, in denen rund ein Drittel des Haushaltseinkommens für Miete oder Kaufrate, Nebenkosten und Heizung draufgeht – die Obergrenze dessen, was Verbraucherschützer noch für verkraftbar halten. Und Besserung ist nicht ansatzweise in Sicht. In der Stadt wird viel zu wenig gebaut, um den Bedarf zu decken.