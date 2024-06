Grundsteuerreform in Bonn Die Stadt scheut verschiedene Hebesätze für Wohnen und Gewerbe

In ziemlich genau einem halben Jahr soll bundesweit die umstrittene Grundsteuerreform in Kraft treten. Was die Stadt Bonn betrifft, bleibt für die Steuerzahler weiterhin vieles im Unklaren. Wie das Presseamt auf Nachfrage mitteilte, hat Kämmerin Margarete Heidler die künftigen Einnahmen aus der Grundsteuer gegenwärtig ohne eine Erhöhung der Hebesätze eingeplant, die die Stadt nach Beschluss des Rates selbst festlegen kann. Im vergangenen Jahr spülte die nach der Gewerbe- und Einkommenssteuer wichtigste Einnahmequelle für die Kommune knapp 100 Millionen Euro in die Stadtkasse. Im Doppelhaushaltsentwurf, den der Bonner Rat voraussichtlich bis Ende des Jahres beschließen wird, kalkuliert Heidler für 2025 und 2026 jeweils Einnahmen von knapp 102 Millionen. Damit käme sie den Vorgaben des Gesetzgebers nach, die Reform „aufkommensneutral“ umzusetzen.