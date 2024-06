Grundsteuerreform in Bonn OB Dörner: Das Land hat seine Hausaufgaben nicht gemacht

Die Oberbürgermeisterin hatte in einem Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf eine NRW-weite Sonderlösung des „Bundesmodells“ gedrängt. Einige Bundesländer haben bereits eigene Regelungen gefunden, die sich von den Berliner Vorgaben abheben. Als Beispiel nannte sie in dem Schreiben die Bundesländer Saarland und Sachsen. Möglich wäre eine Erhöhung der Steuermesszahl für gewerbliche Grundstücke, die zur Erhebung der Steuerlast neben der Hebesätze herangezogen wird. Eine Mehrbelastung der Hauseigentümer will Dörner offenbar verhindern, um das Wohnen nicht noch teurer zu machen. Betroffen von einer höheren Grundsteuer sind nicht nur Haus- und Grundstückseigentümer, sondern auch Mieterinnen und Mieter. Denn die Grundsteuer B können Vermieter umlegen.