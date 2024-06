Geplante Grundsteuerreform in Bonn Eigentümer und Mieter würden mit zehn Millionen Euro belastet

Bonn · Auf der anderen Seiten würde das Gewerbe bei der neuen Grundsteuer um einen zweistelligen Millionenbetrag entlastet. Die Stadt und ein Teil der Ratskoalition sieht in erster Linie das Land in der Pflicht, einen Ausgleich in die Wege zu leiten. Linken-Fraktion wäre bereit, „eine kommunal gerechte Lösung“ zu finden.

