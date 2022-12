GA gelistet : Hier kann man in Bonn für wenig Geld essen gehen

Das Café Blau im Foyer des Viktoriabads ist wegen seiner Atmosphäre nicht nur bei Studenten beliebt. (Archivfoto) Foto: Barbara Frommann

Bonn Wer für wenig Geld essen gehen möchte, aber ein Restaurant einem Imbiss vorzieht, hat es oft schwer, passende Angebote zu finden. Wir geben einen Überblick über preiswerte Restaurants.

Gutes Essen muss nicht immer teuer sein - auch für wenig Geld bekommt man in Bonn leckere Snacks und Gerichte. Ob Schnitzel, italienisch oder ausgefallenere Kreationen: Wir haben einige Restaurants zusammengestellt, in denen man für weniger als zehn Euro essen kann.

Cassius Garten

Wer nichts gegen Selbstbedienung einzuwenden hat, kann bei dem direkt am Bahnhof gelegenen Restaurant „Cassius Garten“ Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen genießen. Das Restaurant hat vegane und vegetarische Speisen im Angebot und arbeitet ausschließlich mit naturbelassenen Lebensmitteln. Zusätzlich bietet es einen Lieferservice an.

Öffnungszeiten Restaurant: Montag bis Samstag: 11 bis 20 Uhr, Sonntag (Frühstück): 8 bis 12 Uhr

Montag bis Samstag: 11 bis 20 Uhr, Sonntag (Frühstück): 8 bis 12 Uhr Adresse: Maximillianstraße 28d, 53111 Bonn

Maximillianstraße 28d, 53111 Bonn Website: Cassius Garten

KostBar

Die „KostBar“ ist ein Angebot des Caritasverbandes in Bonn, das arbeitslosen Menschen neue Perspektiven eröffnen will. Neben täglich wechselnden Suppen gibt es in dem Restaurant auch selbst gebackenen Kuchen und verschiedene Salate. In recycelbaren Verpackungen kann man das Essen auch mitnehmen. Das KostBar-Mobil steht werktags von 12 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in Bonn.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 bis 16 Uhr

Montag bis Freitag: 11 bis 16 Uhr Adresse: Riesstraße 2a, 53113 Bonn

Riesstraße 2a, 53113 Bonn Website: KostBar

KostBar: Mit frischen Angeboten empfängt die Einrichtung der Caritas die Besucher auf der Riesstraße. Foto: MEIKE BÖSCHEMEYER

Asiatische Küche

Taj India Restaurant

Wer gerne indisch essen gehen möchte, dem bietet das Taj India ein umfangreiches Menü der nordindischen Küche an. Von Vorspeisen wie Linsenfladen bis hin zu Hauptgerichten wie Lammbraten in Kokos-Sahnesauce gibt es verschiedene Gerichte für weniger als zehn Euro.

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 14.30 und 17 bis 22.30 Uhr

täglich von 11.30 bis 14.30 und 17 bis 22.30 Uhr Adresse: Kölnstraße 49, 53111 Bonn

Kölnstraße 49, 53111 Bonn Website: Taj India

Mandu

Eine kleine Speisekarte bietet das koreanische Restaurant in der Nähe des Hauptgebäudes der Bonner Universität. Die Speisekarte reicht von gedünsteten Maultaschen über Nudelsuppen bis hin zu Kimpab, einer koreanischen Sushivariation.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 20 Uhr

Montag bis Samstag: 11 bis 20 Uhr Adresse: Franziskanerstraße 5, 53113 Bonn

Franziskanerstraße 5, 53113 Bonn Website: Mandu (Facebook)

Kugelfisch

In dem Sushi-Restaurant in Poppelsdorf kann man Vorspeisen, Salate, Gyoza und Sushi essen. Als Nachtisch kann das Restaurant mit einer Auswahl japanischer Süßspeisen und einem Eis auf Basis von Grünem Tee auftrumpfen.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag: 12 bis 22 Uhr; Sonntag: 17 bis 22 Uhr

Mittwoch bis Samstag: 12 bis 22 Uhr; Sonntag: 17 bis 22 Uhr Adresse: Clemens-August-Str. 20-22, 53115 Bonn

Clemens-August-Str. 20-22, 53115 Bonn Website: Kugelfisch

Himalayak Restaurant

Tibetische Küche bietet das Himalayak Restaurant in der Altstadt an. Laut eigener Aussage ist das Himalayak das erste tibetische Restaurant in NRW. Im Januar 2023 zieht das Restaurant in die Bonner Nordstadt um. Auch auf dem Bonner Wochenmarkt ist das Restaurant regelmäßig mit einem Foodtruck vertreten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr, Montag: Ruhetag

Dienstag bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr, Montag: Ruhetag Adresse: Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn. Ab Januar: Graurheindorfer Straße 61, 53111 Bonn

Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn. Ab Januar: Graurheindorfer Straße 61, 53111 Bonn Website: Himalayak

Shanghai China Restaurant

Eine Auswahl chinesischer Speisen bietet das „Shanghai China“ Restaurant zu günstigen Preisen an. Für unter zehn Euro gibt es beim Mittagstisch verschiedene Chop-Suey-Variationen, gebratenen Reis und Fleischgerichte.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr; Sonn- und Feiertags: 11.30 bis 23 Uhr. Mittagstisch von Montag bis Samstag von 11.30 bis 15 Uhr.

Dienstag bis Samstag: 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr; Sonn- und Feiertags: 11.30 bis 23 Uhr. Mittagstisch von Montag bis Samstag von 11.30 bis 15 Uhr. Adresse: Schieffelingsweg 31, 53123 Bonn

Schieffelingsweg 31, 53123 Bonn Website: Shanghai Bonn

Tasty Sumo

Japanisch-tibetische Spezialitäten gibt es im „Tasty Sumo“ in der Bonner Altstadt. Für wenig Geld gibt es Sushi-Platten oder tibetische Spezialitäten wie hausgemachte Teigtaschen, gebratene Nudeln und gebratenen Reis.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 12 bis 22 Uhr, Freitag & Samstag: 12 bis 22.30 Uhr, Sonntag: 15 bis 22 Uhr

Dienstag bis Donnerstag: 12 bis 22 Uhr, Freitag & Samstag: 12 bis 22.30 Uhr, Sonntag: 15 bis 22 Uhr Adresse: Vorgebirgsstraße 8, 53111 Bonn

Vorgebirgsstraße 8, 53111 Bonn Website: Tasty Sumo

Cafés und Mensen

Café Spitz

Wer preisgünstig frühstücken möchte oder Lust auf eine Pizza hat, ist hier genau richtig. Für weniger als einen roten Schein kann man hier frühstücken, sonn- und feiertags kann man die Option "all you can eat" wählen und sich für 12.50 Euro so richtig durchfuttern.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag: 9 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag: 9 bis 1 Uhr

Montag bis Donnerstag und Sonntag: 9 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag: 9 bis 1 Uhr Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn

Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn Website: Café Spitz

Café Blau

Frühstück, Suppen, Salate, Pasta und mehr gibt es im Café Blau. Das Restaurant ist dank seiner Nähe zum Hauptgebäude der Uni Bonn und aufgrund der niedrigen Preise bei Studenten sehr beliebt.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 bis 1 Uhr, Sonntag: 10 bis 19.30 Uhr. Küche geöffnet: Montag bis Samstag: 10 bis 22.30 Uhr, Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Montag bis Samstag: 10 bis 1 Uhr, Sonntag: 10 bis 19.30 Uhr. Küche geöffnet: Montag bis Samstag: 10 bis 22.30 Uhr, Sonntag: 10 bis 19 Uhr Adresse: Franziskanerstraße 9, 53113 Bonn

Franziskanerstraße 9, 53113 Bonn Website: Café Blau

Mensa am Hofgarten

Die Hauptmensa der Uni Bonn befindet sich derzeit in einem Zelt am Hofgarten. Angeboten wird günstiges Essen für Studenten, aber auch alle anderen. Nicht-Studenten zahlen lediglich einen kleinen Aufpreis. Neben den Tagesangeboten gibt es vegetarische und vegane Speisen.

Öffnungszeiten: Frühstück Montag bis Freitag: 8.30 bis 11.30, Mittagessen Montag bis Donnerstag 11.30 bis 14.30 und Freitag 11.30 bis 14 Uhr

Frühstück Montag bis Freitag: 8.30 bis 11.30, Mittagessen Montag bis Donnerstag 11.30 bis 14.30 und Freitag 11.30 bis 14 Uhr Adresse: Regina-Pacis-Weg, 53113 Bonn-Zentrum

Regina-Pacis-Weg, 53113 Bonn-Zentrum Website: Studentenwerk

Schwerelos, Quiet Man und Iss Dich Glücklich

Schwerelos Well Kitchen

Das Crossover-Restaurant bietet Speisen von sechs Kontinenten an, bei denen vor allem auf gesundes Essen wert gelegt wird. Auch viele vegane und vegetarische Angebote sind vorhanden. So gibt es Wokgemüse, Burger und Bowls in fleischhaltigen wie veganen Variationen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11.30 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag: 17 bis 22 Uhr

Montag bis Freitag: 11.30 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag: 17 bis 22 Uhr Adresse: Pützchens Chaussee 56, 53227 Bonn

Pützchens Chaussee 56, 53227 Bonn Website: Schwerelos Kitchen

The Quiet Man

In diesem Irish Pub kann man preiswert Pommes ("Chips"), Sandwiches, Ofenkartoffeln und Pizza bestellen. In direkter Näher zum Bahnhof und der Innenstadt kann man hier bis spät in die Nacht die Pub-Atmosphäre genießen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 18 bis 1 Uhr, Freitag: 18 bis 3 Uhr, Samstag: 15 bis 3 Uhr, Sonntag: 18 bis 0 Uhr

Montag bis Donnerstag: 18 bis 1 Uhr, Freitag: 18 bis 3 Uhr, Samstag: 15 bis 3 Uhr, Sonntag: 18 bis 0 Uhr Adresse: Colmantstraße 47, 53115 Bonn

Colmantstraße 47, 53115 Bonn Website: The Quiet Man

Iss Dich Glücklich

In diesem Restaurant werden unter anderem Baguettes, Wraps, Suppen, Salate und persische Gerichte angeboten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11.30 bis 20 Uhr, Samstag: 12 bis 18 Uhr

Montag bis Freitag: 11.30 bis 20 Uhr, Samstag: 12 bis 18 Uhr Adresse: Franziskanerstraße 9, 53111 Bonn

Franziskanerstraße 9, 53111 Bonn Website: Iss dich glücklich

