Brandschutzposse im Alten Rathaus Guido Cantz dreht in der Bonner City für RTL

Mit einem Megafon ausgestattet steht Guido Cantz vor dem Alten Rathaus in der City am Donnerstagvormittag. Ganz frei bewegt er sich vor zwei Kameras, redet laut, gestikuliert wild. Auch in das Megafon wird gebrüllt. Cantz ist unter anderem für die jahrelange Moderation der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ bekannt, in der er regelmäßig Menschen mit versteckter Kamera Streiche spielte.