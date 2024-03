Gutachten für die Stadt Bonn Flächen des Meßdorfer Feldes kommen für Photovoltaikanlagen infrage

Die Sonnenenergie will sich die Stadt Bonn in den kommenden Jahren zur Abdeckung des Strombedarfs stärker zunutze machen als bisher. Auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt bis zum Jahr 2035 enthält der politisch mehrheitlich beschlossene Klimaplan ehrgeizige Ziele. Es gilt die Marschrichtung Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Heißt: In erster Linie die Dächer mit Phvoltaikanlagen füllen, in zweiter Linie die Freiräume belegen.