Vielseitiges Essens- und Musikangebot: Gute Stimmung und buntes Familienprogramm beim 40. Poppelsdorfer Straßenfest

Das 40. Fest hatte aber fast alles. Sonnenschein zum Beispiel. „Wir hatten gutes Wetter bestellt und gutes Wetter ist gekommen“, kommentierte Rüdiger Schütz vom ausrichtenden Ortsbund Poppelsdorf. Der konnte in diesem Jahr erstmals wieder einen Getränkeverkauf organisieren, um Geld in die Kasse zu bekommen – das sei in den letzten Jahren aus Personalgründen nicht möglich gewesen, so der Vorsitzende. Er war mit dem Fest sehr zufrieden. „Ich sehe viele lächelnde Gesichter, es ist schön entspannt.“