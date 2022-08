Aktion für Bedürftige : Haarschnitt zum Nulltarif

Bonn Die Barber Angels verwandeln den Hof des Vereins für Gefährdetenhilfe in einen Open-Air-Friseursalon und verpassen den Betreuten dort schicke Haarschnitte zum Nulltarif.

Die Anlehnung an Motorradclubs soll den Wiedererkennungseffekt erhöhen und den Einstieg in Gespräche mit den Klienten erleichtern. Ute Ganser-Koll hat an diesem Vormittag das Oberkommando über die freiwilligen Friseure. Mit Klemmbrett und eng benähter Kutte bringt sie Ordnung in das Durcheinander. „Ich bin bereits seit 2017 dabei“, berichtet die Friseurin, die bei den Barber Angels den Rang eines Zenturios bekleidet – wie ein Badge auf ihrer Kleidung bezeugt. „Damals war ich eigentlich in der Flüchtlingshilfe aktiv. Dann habe ich aber von den Barber Angels gehört und bin eingestiegen.“ Mittlerweile hat der europaweit agierende Verein über 400 Mitglieder. Dabei können sich die Angels über mangelnden Zulauf nicht beschweren. „Wir machen in den sozialen Medien Werbung für unsere Aktionen“, so Ganser-Koll. „Aber eigentlich ist das ein Selbstläufer. Seit neuestem haben wir sogar einen Ableger in Chile.“ Neben ihr versucht sich Susanne Fredebeul vom VfG auf dem Platz Gehör zu verschaffen. Sie ruft die Namen der Personen, die sich angemeldet haben, in die Menge. „Die Barber Angels sind jetzt zum fünften Mal bei uns“, erzählt sie. Natürlich mussten sie coronabedingt zwei Jahre aussetzen. Nun ist sie froh, dass es wieder los geht. „Die Akzeptanz ist großartig. Wir haben 29 Anmeldungen“, sagt Fredebeuel. „Inzwischen kennt man sich auch. Einige wollen nur zu ‚ihrem’ Friseur.“ In dem Stuhlkreis auf dem Hinterhof klackern die Scheren mittlerweile emsig. Auf einem der Stühle lässt sich gerade Heiko die Haare stutzen. „Mein letzter Haarschnitt liegt bestimmt secsh bis sieben Monate zurück“, sagt er. „Bisher war ich jedes Mal dabei. Ich bin sehr froh, wenn sich die Gelegenheit bietet.“ Seinen heutigen Friseur kannte er vorher allerdings nicht. Erik hat sich eigens aus Essen auf den Weg gemacht, um in Bonn Haare zu schneiden. „Mir ist im Leben sehr viel gutes passiert“, erklärt er seine Motivation. „Ich möchte unbedingt etwas zurück geben. Hier sehe ich unmittelbar einen Effekt.“ Mit seiner Begeisterung hat er sogar seinen Chef angesteckt, der zwei Plätze weiter Kamm und Schere schwingt.