Freibadsaison kurz vor dem Ende Hallenbäder in Bonn müssen dieses Jahr früher schließen

Alle Jahre wieder findet nicht nur der Wechsel von Sommer- auf Winterzeit, sondern auch der Übergang zwischen Freibad- und Hallensaison statt. In Bonn steht er in diesem Jahr für den 4. September im Kalender. Ganz so wie in den vergangenen Jahren wird sich der Wechsel dann aber doch nicht vollziehen. Wie die Stadt Bonn mitteilte, werden die Öffnungszeiten in Frankenbad, Hardtbergbad, Beuler Bütt und dem Bad Godersberger Friesi in diesem Jahr aufgrund des Personalmangels kürzer ausfallen.