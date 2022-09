Ende der Freibadsaison : Diese Hallenbäder gibt es in Bonn und Region

Saison endet am Wochenende : Fördervereine fordern längere Freibadsaison in Bonn Nach dem 4. September schließen die Freibäder in Bonn, die Hallensaison beginnt. Drei Fördervereine finden, die Außenanlagen sollten länger geöffnet bleiben. Das Bäderamt der Stadt Bonn sieht das jedoch anders.