Halloween 2023 Hier finden Halloween-Partys in Bonn und der Region statt

Service | Bonn/Region · Während Kinder an Halloween um die Häuser ziehen, gehen viele Erwachsene lieber feiern. Wir geben einen Überblick, welche Halloween-Partys in Bonn und der Region in diesem Jahr am 31. Oktober anstehen.

11.09.2023, 14:24 Uhr

Wer an Halloween lieber feiern geht, als sich zu gruseln, sollte bei diesen Partys vorbeischauen. Foto: dpa/Britta Pedersen





„Zombie House“ im Brückenforum Bonn-Beuel An Halloween verwandelt sich das Brückenforum in ein Zombie House. Neben einer schaurig-schönen Atmosphäre können sich die Gäste auf DJ Jan Windeck freuen. Für die Halloween-Party in Bonn gibt es bereits Early-Bird-Tickets für 14 Euro. Kostüme sind optional. Wo: Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Wann: ab 21 Uhr

Hinweis: Zutritt ab 18 Jahren „Halloween in der Rheinalm“ im Kameha Grand Bonn Das Kameha Grand in Bonn-Ramersdorf lädt an Halloween zur Party auf der Alm. Für traumhaft albtraumhafte Stimmung sorgen DJane Nic & Martin Guha mit der E-Violine, überdies werden bei der Kür der Horror-Queen und des Horror-Kings die besten Kostüme prämiert. Der Ticketpreis liegt bei 29 Euro inklusive eines Begrüßungsdrinks. Wo: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Wann: ab 19 Uhr, Ende um 2 Uhr AfterJobParty im Ameron Hotel Königshof Bonn Im Ameron Bonn Hotel Königshof am Rhein steigt an Halloween eine AfterJobParty. Verkleidungen seien ausdrücklich erwünscht, so der Veranstalter. Der Eintritt für die Party liegt bei 16 Euro. Wo: Adenauerallee 9, 53111 Bonn

Adenauerallee 9, 53111 Bonn Wann: ab 21 Uhr Halloweenparty in der Harmonie Bonn-Endenich In der Harmonie in Bonn-Endenich dürfen sich die Party-Gäste an Halloween auf DJ H2O-Lee freuen, der neben den aktuellen Charts auch viele Klassiker im Gepäck hat. Auch Gruselhits aus „Ghostbusters“ und „Rocky Horror Picture Show“ sollen nicht zu kurz kommen. Der Eintrittspreis liegt bei 14 Euro. Wo: Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Frongasse 28-30, 53121 Bonn Wann: ab 20 Uhr Halloween AfterJobParty in der Wolkenburg in Köln Ebenfalls in Köln findet am 31. Oktober die Halloween AfterJobParty in der Wolkenburg statt. Auf drei Tanzflächen können kostümierte Besucher und Besucher ohne Verkleidung die Nacht durch tanzen. Wo: Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln

Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln Wann: ab 21 Uhr Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es handelt sich nicht um eine Rangfolge. Haben Sie weitere Partys? Melden Sie sich bei online@ga.de.

(ga)