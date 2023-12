Papageienart Was machen die Bonner Halsbandsittiche im Winter?

Bonn · Halsbandsittiche, deren natürliches Verbreitungsgebiet Asien und Afrika ist, sind schon lange in Bonn heimisch. Auch im Winter treten sie mitunter laut und in großen Gruppen auf. Wie haben sie sich an die kalten Temperaturen Winter angepasst - und wann wird es kritisch?

21.12.2023 , 14:51 Uhr

Halsbandsittiche sind auch im Winter in Bonn sehr präsent. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Johanna Lübke Redakteurin Online

Sie sind schon längst fester Teil der Bonner Tierwelt: Halsbandsittiche. Die grünen Papageien sind wohl hauptsächlich auf eine Gruppe Vögel zurückzuführen, die in den 1970er Jahren entweder aus dem Kölner Zoo oder einem privaten Züchter entkommen ist. Sie bevölkern die Bäume insbesondere im Bonner Norden, vor allem nahe der Nordbrücke, fliegen scharenweise umher - und machen viel Krach. Auch im Herbst und Winter sind sie häufig zu sehen und zu hören. Wie kommen die Vögel, die ursprünglich aus Afrika und Indien stammen, mit den winterlichen Temperaturen in Bonn zurecht?