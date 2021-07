Zwischenfall bei Auftritt in Bonn : Halsbandsittiche stören Brings-Konzert

Sittiche im Anflug: Die Vögel erschreckten die Konzertbesucher am Rheinufer in Höhe des Römerbades. Foto: Firley

Bonn Beim Brings-Konzert am Samstagabend in Bonn haben mehrere Dutzend Sittiche Zuhörer vor dem Konzertgelände drangsaliert. Die Vögel überflogen auch Zuhörer am Boden direkt vor dem Zaun in extrem knappem Abstand von wenigen Zentimetern.



Als ob sie den Zaungästen den Musikgenuss nicht gönnen wollten: Gleich mehrere Dutzend Sittiche flogen am Samstagabend während des Brings-Konzertes am Bonner Rheinufer mit lautem Gezeter nur wenige Zentimeter über die Köpfe der zahlreichen Zuhörer hinweg, die sich vor der Geländeabsperrung niedergelassen hatten – und versetzten so manchem einen gehörigen Schrecken.

Wie Scheinangriffe

Was für die Menschen wie Scheinangriffe wirkte, schien den Tieren offenbar riesig viel Spaß zu machen. Sie wiederholten das Schauspiel gleich mehrere Male – zur Freude unseres Fotografen, der die Szenerie mit seiner Kamera festhielt.

