Pilotprojekt : Haltestellen in Bonn bekommen grüne Dächer

Haltestellen in Bonn bekommen grüne Dächer

Bonn An acht Haltestellen bieten deren Dächer mit ihrere Bepflanzung einen Lebensraum für Insekten. Das Bonner Pilotprojekt soll Nachahmer finden.

Die grünen Pflanzendächer auf Bonner Haltestellen sieht man nicht, aber man kann sie hören. Geht es nach den Bonner Stadtwerken (SWB), der Stadt Bonn und dem Unternehmen Ströer, die das Projekt finanzieren, sollen dort künftig Bienen und Insekten summen. Acht Haltestellen haben nun ein grünes Dach bekommen, nachdem das Pilotprojekt im vergangenen Jahr schon getestet wurde. Zwei weitere sollen in diesem Jahr folgen, insgesamt gibt es 600 solcher SWB-Wartehäuschen im gesamten Stadtgebiet.

Theo Selders stellte das Verfahren seiner Firma vor, das von ihm entwickelt wurde. „Ich mache das seit 40 Jahren, für Bonn haben wir uns eine Sonderlösung überlegt“, erklärte er bei der Vorstellung in Tannenbusch. Denn auf dem Dach befinden sich nicht nur Pflanzen, sondern auch Totholz, ein Lavasteinhaufen und eine Insektentränke. „Die Basis ist eine Schaumstoffmatte, die das Wasser speichert.“ Dadurch sei sichergestellt, dass das Dach weitgehend ohne Pflege auskäme. „Schon in Kürze wird es hier blühen“, sagte Selders.

Ströer-Chef Hermann Meyersick sieht Bonn als „Showroom“ für andere Städte, in denen man tätig sei. „Wir werden Vertreter hierhin einladen und unsere smarten Lösungen präsentieren“, sagte er. Oberbürgermeisterin Katja Dörner findet, dass selbst die Begrünung kleinster Flächen – auf den Haltestellen sind es nur wenige Quadratmeter – ökologisch sinnvoll sein kann. Je mehr grüne Inseln es in der Stadt gebe, desto mehr Lebensräume für Insekten würden geschaffen. „Deswegen hoffe ich, dass die grünen Haltestellen weitere Menschen dazu inspirieren, ihr Dach oder eine Fassade zu begrünen“, so Dörner. Eigentümer privat oder gewerblich genutzter Gebäude könnten für Dach- oder Fassadenbegrünungen Zuschüsse von bis 50 Prozent erhalten.