Comedy in der Harmonie Bonn : Gewinnen Sie Karten für Beste Freundinnen und Dennis aus Hürth

Max (links) und Jakob, die Sprecher des Podcasts "Beste Freundinnen", treten in der Harmonie in Bonn auf. Wir verlosen 2x2 Tickets für das Event am 21. Mai. Foto: picture alliance/dpa/Jörg Carstensen

Bonn Am 20. und 21. Mai präsentiert 1LIVE „Absolut Sektor“ mit Radiokonzerten, Comedy Shows und DJ Sessions in ganz NRW. In Bonn treten die Podcaster von Beste Freundinnen und Comedian Dennis aus Hürth auf. Wir verlosen je 2x2 Karten für die Veranstaltungen in der Harmonie.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich mal wieder auf eine Veranstaltung gehen, lachen und gemeinsam mit anderen Menschen feiern: Am 20. und 21. Mai gibt es die Gelegenheit dazu. Im Rahmen des neuen 1LIVE-Formats „Absolut Sektor“ veranstaltet der Radiosender an verschiedenen Locations in NRW Konzerte, Comedy-Shows und DJ-Sessions. In Bonn treten an diesen Tagen Dennis aus Hürth (Freitag, 20. Mai) und die Podcaster von „Beste Freundinnen“ (Samstag, 21. Mai) in der Harmonie auf.

Auch für die Show von Comedian Dennis aus Hürth gibt es 2x2 Tickets zu gewinnen. Er tritt am 20. Mai in der Harmonie in Bonn auf. Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa/Henning Kaiser

Los geht es jeweils um 20 Uhr. Für jede der beiden Veranstaltungen verlost der General-Anzeiger 2x2 Tickets. Sie wollen Karten gewinnen? Dann schreiben Sie uns, zu welchem Auftritt sie wollen und warum ausgerechnet Sie die Tickets verdient haben.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie eine Mail an online@ga.de. Das Gewinnspiel endet am Montag, 2. Mai um 15 Uhr. Die Gewinner werden unter der angegebenen Mail benachrichtigt.

Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Der Veranstalter des Spiels, die General-Anzeiger Bonn GmbH, erhebt die zuvor von Ihnen angegebenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung der Aktion gemäß Art. 6 Abs. 1 b) EU-DSGVO. Die Daten werden an die Sponsoren weitergegeben, da dies für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Weitere Infos zu unseren Teilnahmebedingungen unter ga.de/teilnahme. Die Infopflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter Sie unter ga.de/datenerhebung.

(ga)