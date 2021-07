Auf der Jagd nach dunklen Magiern : Bonner entwickelt eine Harry Potter-Stadtrallye

Michael Kleinhenz macht mit der UV-Taschenlampe wie mit einem Zauberstab die Schrift auf einem Dokument der Stadtrallye sichtbar. Foto: Stefan Knopp

Bonn Michael Kleinhenz wollte einer Freundin ein kreatives Geschenk machen. Deshalb entwickelte er eine Stadtrallye mit Harry-Potter-Bezug. Die kam so gut an, dass er sie nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Der GA hat sich erklären lassen, wie sie funktioniert.



Ob Antonin Dolohow wirklich in Bonn war, lässt sich nicht recherchieren. Denn er ist eine Figur aus der Fantasy-Welt um Harry Potter, da sind die Quellen über bösartige Todesser vergleichsweise spärlich vorhanden. Also warum nicht? Das dachte sich Michael Kleinhenz, als er nach einer Geburtstagsidee für seine Freundin suchte. „Wir versuchen immer, uns kreative Sachen zu schenken.“ Er erdachte eine Stadtrallye, bei der es gilt, fünf mächtige Steine zu finden, die Dolohow in den 70ern erschaffen und versteckt haben könnte.

Und zwar „in dieser gottverlassenen Stadt in dieser gottverlassenen Gegend“ wie es in einem Dokument zu der Rallye über Bonn heißt. Die Texte sind aus Dolohows Sicht geschrieben für die Anhänger Voldemorts, die den dunklen Lord lange nach dem Showdown des siebten Bandes mit den mächtigen Steinen wieder zu erwecken hoffen. Die Geburtstagstour absolvierte die Schnitzeljagd quer durch die Bonner Innenstadt erfolgreich und danach beschloss Kleinhenz, seine Idee der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Man findet alles, was man braucht, auf einer Downloadplattform – Dinge wie kleine Kisten, Handspiegel und eine UV-Taschenlampe muss man sich natürlich selbst zusammenstellen. Das Ganze ist gedacht als innenstadtweiter Escape-Room, den man für eine Gruppe Harry-Potter-affiner Menschen vorbereitet. Dafür benötigt man zunächst zwei „Drops“, das sind Orte, an denen man die Sachen, die die Teilnehmer finden sollen, unterbringen kann. In der Bonner Innenstadt, stellte Kleinhenz fest, sind solche Möglichkeiten gar nicht so leicht zu finden. Er entschied sich für ein Schließfach und eine Packstation, beide am Bonner Hauptbahnhof.

An einem beliebigen Startpunkt bekommt die Gruppe von „Nachwuchs-Auroren“, also Jägern von schwarzen Magiern, ein Schreiben aus dem Zaubereiministerium sowie einen Schlüssel. Außerdem weist ein erstes Dolohow-Dokument auf das Schließfach hin. Dem entnimmt man zwei Kisten, in denen man weitere Hinweise zu den Stationen erhält. Und so geht es weiter, dazu hat sich Kleinhenz ein paar Rätsel einfallen lassen, die mit Örtlichkeiten in der Bonner Innenstadt zu tun haben.

„Ich bin vorher durch Bonn gelaufen und habe Fotos gemacht“, erklärt der Projektleiter in einem IT-Unternehmen. Wichtig waren ihm Dinge, die man nicht ohne Weiteres im Internet finden kann, etwa wie viele Zacken das Sterntor hat oder wie viele Löwen man an der Post am Münsterplatz sieht. So stellte er sicher, dass seine Freundin und ihre Geburtstagsclique sich auch durch die Stadt bewegen. Dazu kommt eine Reihe Denkrätsel, für die man unter anderem die UV-Lampe braucht – als Tipp: Man kann Stifte kaufen, mit denen man Texte schreiben kann, die man nur mit diesem Licht lesen kann. Am Ende muss man Ziffernkombinationen für Zahlenschlösser finden.

Ein Potter-Fan ist Kleinhenz eigentlich nicht, eher seine Freundin. Ihr zuliebe hat er viel Aufwand betrieben, Gegenstände und Bücher besorgt und sich in diese Welt hineingedacht. „Die Story passt komplett ins Universum“, erklärt er Brettspielfreund. Damit alles stimmig war, habe er dreimal neu angefangen, erzählt er. Nach dem Geburtstagsdurchlauf hatte er Verbesserungspotenzial erkannt: Das Alter des ehemaligen Spieleladens Puppenkönig hatten die Frauen im Internet gefunden. Am Münsterplatz war an dem Tag eine Veranstaltung, sodass die Infotafel zum Beethoven-Rundgang – auch eins der Rätsel – zugestellt war. Die Rallye-Teilnehmer mussten also das Internet bemühen, und da ist eine andere Anzahl Stationen zu finden als auf der Tafel. Und wenn nicht alle Fahnenmasten vor dem Alten Rathaus mit „Luftflatterern“ beflaggt sind, kann man bei einem der Rätsel schon mal zum falschen Ergebnis kommen. Wichtig also: Vor der Tour sollte der Veranstalter alle Stationen noch mal abgehen.

Und noch eins muss funktionieren: Anders als beim Schließfach, das man einfach am gleichen Tag bestücken kann, muss man Gegenstände, die die Teilnehmer in einer Packstation finden sollen, am Tag vorher dorthin senden. Wenn das nicht klappt, ist die ganze Rallye zum Scheitern verurteilt.

Natürlich geht es auch ohne Ortsbezug, „aber ich würde bei so etwas immer lokale Sachen einbauen“, so Kleinhenz. Und die Rätsel lassen sich gewiss auch auf andere Städte ummünzen. Der Erfinder ist jedenfalls zufrieden mit der Entscheidung, die aufwändige Vorarbeit nach dem Geburtstag seiner Freundin der Öffentlichkeit anzubieten. „Ich habe mehr Spaß daran, wenn auch andere Leute Spaß daran haben.“ Ob das auch schon anderweitig genutzt wurde, kann Kleinhenz nicht überprüfen. „Ich habe auf Facebook aber schon ein paar Likes für die Idee bekommen.“ Und er hat festgestellt, dass ihm das Schreiben und Gestalten einer solchen Rallye viel Spaß macht. Wer weiß, vielleicht kommt noch mehr von ihm.