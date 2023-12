2. Advent in der Bonner Innenstadt Was der verkaufsoffene Sonntag den Händlern bringt

Während der Weihnachtsmarkt am 2. Advent zahlreiche Besucher in die Bonner City lockte, blieb der verkaufsoffene Sonntag für einige Händler hinter den Erwartungen zurück. Dicht an dicht flanierten Passanten bei Weihnachtsmusik entlang der Schaustellerbuden zwischen dem Münster- und Friedensplatz. In einigen Läden war es am Nachmittag dagegen vergleichsweise leer. Dass an diesem Sonntag auch die Geschäfte in Bonn geöffnet hatten, schien für viele Stadtbesucher eher zweitrangig.