Mit Tritten verletzt : 19-Jähriger attackiert Bahnmitarbeiter am Bonner Hauptbahnhof

19-Jähriger attackiert Bahnmitarbeiter am Bonner Hauptbahnhof

Bonn Ein 19-Jähriger hat am Bonner Hauptbahnhof einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bahn angegriffen und verletzt. Selbst als der Mann am Boden lag, soll der 19-Jährige ihm noch gegen den Kopf getreten haben.

In der Nacht auf Samstag hat am Bonner Hauptbahnhof ein 19-Jähriger einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn angegriffen und ihn verletzt. Der 19-jährige Bonner attackierte den Mitarbeiter mit Schlägen und Tritten, bis dieser zu Boden fiel. Selbst als er am Boden lag, soll der 19-Jährige weiter den Mann gegen den Kopf getreten haben.