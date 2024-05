Rettungseinsatz am Hauptbahnhof Acht Verletzte in Zug von Remagen nach Bonn

Update | Bonn · Am Hauptbahnhof Bonn mussten bei einem Rettungseinsatz acht Personen versorgt werden. Die Menschen befanden sich in einem Zug aus Remagen. Nach ersten Informationen war in einem Wagen Reizgas ausgetreten.

28.05.2024 , 13:28 Uhr

Am Bonner Hauptbahnhof mussten Notärzte und Sanitäter sieben Personen mit Atemwegsbeschwerden medizinisch versorgen. Foto: Petra Reuter





Von Dominik Knur und Mitja Nikolaus