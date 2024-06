Einsatz am Bonner Hauptbahnhof Aggressiver 28-Jähriger schlägt und beißt mehrere Bundespolizisten

Bonn · Am Dienstag hat ein 28-Jähriger mehrere Bundespolizisten am Bonner Hauptbahnhof durch Schläge und Bisse verletzt. Mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann in Polizeigewahrsam übergeben werden.

12.06.2024 , 14:23 Uhr

Am Bonner Hauptbahnhof hat ein 28-Jähriger mehrere Bundespolizisten mit Schlägen und Bissen verletzt. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff