Vorfall am Hauptbahnhof Bonn Fahrgäste müssen Bahn wegen heiß gelaufener Bremse verlassen

Wegen einer heiß gelaufenen Bremse wurde eine Stadtbahn der Linie 66 am Freitagnachmittag am Bonner Hauptbahnhof geräumt. An der Bremse hatte es eine Qualmentwicklung gegeben. Der Vorfall ereignete sich um 17.13 Uhr, wie Maximilian Mühlens, Pressesprecher der Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilte. Die Bahn war in Richtung Siegburg Bahnhof unterwegs. Eine Gefahr für die Fahrgäste bestand jedoch nicht.