Polizeieinsatz in Bonn : Eingesperrte Taubenküken aus Dach vom Hauptbahnhof gerettet

Bonn Im Dach des Bonner Hauptbahnhofs wurden vermutlich durch Bauarbeiten Taubenküken eingesperrt. Die Bundespolizei rettete sie am Montag.

Eine Streife der Bonner Bundespolizei rettete am Montagnachmittag Taubenküken, die vermutlich nach Bauarbeiten im Dach des Bonner Hauptbahnhofs eingesperrt waren. Gegen 14 Uhr am Sonntag meldete ein Mann auf dem Revier der Bundespolizei, dass Vögel unter dem Dach am Bahnsteig 5 eingesperrt seien. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.