Wichtige Aufgabe am Hauptbahnhof Das erleben die Ehrenamtler der Bahnhofsmission in Bonn

Es gibt Fälle, die lassen Otto Reiner nicht los. Wie vor einigen Monaten eine verzweifelte junge Frau mit zwei kleinen Kindern. „Sie brauchte eine Unterkunft. Aber wir konnten ihr leider nicht helfen, weil es keinen Platz gab“, erinnert sich Reiner. Was aus der Frau wurde, weiß er nicht. Der 68-Jährige hilft seit sechs Jahren ehrenamtlich in der Bahnhofsmission in Bonn. Ein bis zweimal die Woche tritt er dort seinen Dienst an, kocht Kaffee, und hat ein offenes Ohr. „Aber wenn die Besucher einfach nur die Ruhe und den Kaffee genießen wollen, dann akzeptieren wir das natürlich“, sagt der Ehrenamtler.