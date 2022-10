Einschränkung am Morgen : Feuerwehreinsatz sorgte für Streckentrennung der Linien 61 und 62

Ein Feuerwehreinsatz am Bonner Hauptbahnhof führt aktuell zu Veränderungen im Bahnverkehr der Linie 61 und 62. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein Feuerwehreinsatz am Bonner Hauptbahnhof hat am Morgen zu einer Streckentrennung der Linien 61 und 62 geführt. Die Bahnfahrten endeten an den Haltestellen Thomas-Mann-Straße und Poppelsdorfer-Allee.



Am Montagmorgen hat ein Feuerwehreinsatz den Verkehr der Bonner Stadtbahn am Hauptbahnhof lahmgelegt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Bonner Feuerwehr verständigt. Grund dafür war nach GA-Informationen vermutlich eine ausgelöste Brandmeldeanlage.

Die Bahnen der Linien 61 und 62 waren davon betroffen. Wie die Stadtwerke Bonn auf Twitter mitteilten, verkehrten die betroffenen Linien von Dottendorf nur bis zur Haltestelle Poppelsdorfer-Allee. Die Bahnen aus Richtung Auerberg/Oberkassel fuhren nur bis zur Thomas-Mann-Straße. Inzwischen ist die Streckentrennung wieder aufgehoben und der Bahnverkehr fließt wieder normal.

(ga)