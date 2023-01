Umfangreiche Sanierungsarbeiten : Hauptbahnhof Bonn fünf Wochen vom Fernverkehr abgekoppelt

Info

„Die DB leitet die zwischen Koblenz und Köln fahrenden Fernverkehrszüge über die Strecken auf der rechten Rheinseite um. Dadurch verlängert sich die Reisezeit für die Kundinnen und Kunden um ca. zehn Minuten. Gleichzeitig können die IC/ICE wegen der Umleitung nicht in Andernach, Remagen, Bonn und Köln Hauptbahnhof halten. Stattdessen legen die Züge einen zusätzlichen Stopp in Köln Messe/Deutz ein, die IC halten außerdem in Bonn-Beuel. In Koblenz/Frankfurt bzw. im Ruhrgebiet startende Züge fahren bis zu 15 Minuten früher ab, um ab Köln weiter in Richtung Norden bzw. ab Koblenz weiter in Richtung Süden wieder zu ihrer Regelfahrzeit verkehren zu können.“

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com, zuginfo.nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.