Reisende vor verschlossenen Türen Warum die Deutsche Bahn die Halle des Bonner Hauptbahnhofs nachts zusperrt

Wenn es Nacht wird in Bonn, klappen zwar nicht die Bürgersteige hoch. Aber pünktlich um 22.30 Uhr gehen im Hauptbahnhof die Lichter aus. Die Mitarbeiter der Information bitten die Wartenden vor die Tür und schließen ab. Wer zu später Stunde noch einen Zug nehmen muss oder um 23.11 Uhr den Nightjet nach Wien, um 0.04 Uhr den ICE nach Dortmund oder um 01.38 Uhr den Nacht-ICE nach Hamburg besteigen möchte, der steht gerade in den Herbst- und Wintermonaten in der Kälte. Auch wer auf ankommende Fahrgäste wartet, der muss das eben draußen tun. Dazu kommen Menschen, die einen Bus benutzen möchten und am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) vor dem Hauptbahnhof kaum einen geeigneten Wetterschutz finden.