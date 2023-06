Fahrt von Bonn nach Köln 54-jähriger Exhibitionist entblößt sich in der RB26

In der Nacht zu Mittwoch hat sich ein 54-Jähriger in der Regionalbahn (RB) 26 vom Bonner Hauptbahnhof in Richtung Köln entblößt und dadurch Reisende gestört. Das berichtet die Bundespolizei am Mittwoch. Der Lokführer habe daraufhin die Polizei alarmiert.