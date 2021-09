Am Hauptbahnhof : Mann schlägt in Bonn mit Gürtel nach Zugbegleitern

Mann schlägt in Bonn mit Gürtel nach Zugbegleitern

Am Hauptbahnhof

Bedrohung am Bonner Hauptbahnhof: Ein Mann versuchte dort, zwei Bahn-Mitarbeiter zu schlagen. Foto: Martin Wein

Bonn Am Bonner Hauptbahnhof hat am Mittwoch ein Mann mehrfach versucht, zwei Zugbegleiter mit seinem Gürtel zu schlagen. Die Zugbegleiter hatten ihn zuvor ohne gültiges Ticket im Zug erwischt.

Ein Mann hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr am Bonner Hauptbahnhof mit seinem Gürtel um sich geschlagen. Als die Bundespolizei am Bahnhof eintraf, bedrohte der 38-Jähriger aus Belgien zwei Zugbegleier der Deutschen Bahn mit seinem Gürtel und schlug wiederholt nach ihnen. Die beiden Mitarbeiter hatten den Mann zuvor im RE5 von Düsseldorf nach Bonn angetroffen und festgestellt, dass er keinen gültigen Fahrschein besaß.