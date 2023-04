Vorfall in Bonn Rauchen am Hauptbahnhof wird gesuchtem Mann zum Verhängnis

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Bundespolizei einen Mann in Bonn festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 43-Jährige aus Bonn soll den Beamten kurz vor Mitternacht aufgefallen sein, als er im Tunnel des Hauptbahnhofes rauchte, obwohl dies dort nicht erlaubt sei, teilte die Polizei am Montag mit.