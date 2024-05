Rettungseinsatz am Hauptbahnhof Bonn Sieben Verletzte durch Reizgas in Zug von Remagen nach Bonn

Nach einem ersten Verdacht des Einsatzleiters könnte Pfefferspray die Atembeschwerden der Personen ausgelöst haben. Demnach soll es in dem Zug bereits in Remagen erste Anzeichen dafür gegeben haben. Ein Waggon wurde deshalb in Remagen abgekoppelt und die Fahrgäste mussten in die anderen Wagen umsteigen, so der Einsatzleiter. Der Zug habe dann in Bonn gestoppt und der Notruf wurde über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn kontaktiert.