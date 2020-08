Hauptbahnhof in Bonn : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Sturz auf Gleise

Bonn Nachdem ein 47-Jähriger an der U-Bahn-Haltestelle am Bonner Hauptbahnhof auf die Gleise stürzte und sich schwer verletzte, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Zuvor war der Mann mit seinem Fahrrad unterwegs.

Die Staatsanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen zu einem Unfall, der sich Anfang August am Bonner Hauptbahnhof zugetragen hat. Das bestätigt Pressesprecher Sebastian Buß auf Nachfrage des GA. „Die Polizei hat ihre Ermittlungen durchgeführt und den Fall an uns übergeben“, sagt Buß.

Der Vorfall ereignete sich am 2. August. Gegen 22:25 Uhr soll ein 47-Jähriger auf einem Fahrrad im Bereich der U-Bahn-Haltestelle am Bonner Hauptbahnhof unterwegs gewesen sein. Als er an einem 39-jährigen Passanten vorbeifuhr, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Personen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schrieb. Dabei stürzte der 47-Jährige mit seinem Rad in den tiefer liegenden Gleisbereich und verletzte sich schwer. Zu diesem Zeitpunkt soll kein Zug eingefahren sein.