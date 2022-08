Fahndung der Polizei Bonn : Tatverdächtige nach Stoß ins Gleisbett identifiziert

Update Bonn Eine Frau hat einen 29-jährigen Mann nach einem Streitgespräch in das Gleisbett am Bonner Hauptbahnhof gestoßen. Die Bonner Polizei hatte Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Nun wurde sie identifiziert.

Nach einem verbalen Streitgespräch hat eine Frau am Abend des 27. März einen 29-jährigen Mann in das Gleisbett der unterirdischen Stadtbahnhaltestelle am Bonner Hauptbahnhof gestoßen. Passanten konnten dem Mann, der leichte Verletzungen erlitt, wieder auf den Bahnsteig helfen. Wie die Polizei berichtete, war das Gleis zur Tatzeit leer. Nach der Tat verließen die Verdächtige und ihr männlicher Begleiter den Bahnsteig am gegenüberliegenden Gleis 3 mit der Linie 66 in Fahrtrichtung Siegburg.